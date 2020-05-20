Стокгольм, , 09:34 — REGNUM Иммиграция есть нечто само собой разумеющимся и естественным. Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон, которая является представителем Швеции в Еврокомиссии. По ее словам, иммигранты играют центральную роль в борьбе с коронавирусом, и кризис также доказал, как утверждает Юханссон, что иммигранты в Европе теперь являются «частью нас» и уже совсем не чужие. Об этом 19 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

По словам Юханссон, те, кто описывает иммиграцию как проблему, являются «правыми экстремистами». Иммигранты играют центральную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией, но они также больше всех и поражены этим вирусом, как утверждает она.

«Всегда есть правые экстремисты, расистские, ксенофобские силы, которые хотят описать иммигрантов как нечто неестественное… Но это не правда. Иммиграция это что-то нормальное, иммигранты здесь, и они были здесь на протяжении поколений. Они являются частью нас», — подчеркнула шведский политик в ЕС.