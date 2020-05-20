Никосия, , 08:06 — REGNUM Кипр сможет принимать туристов уже с 15 июня, заявил председатель комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Палаты представителей Кипра Андреас Киприану. Об этом 19 мая сообщает Кипрское информационное агентство

По словам Киприану, курортная индустрия будет готова к приёму туристов, также на острове к этому сроку вступят в силу соответствующие протоколы, касающиеся норм оказания туристических услуг.

«Но это будет зависеть от решений правительства, от рекомендаций экспертов, а также министерства здравоохранения и министерства транспорта», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Ассоциации туроператоров (АТОР), власти Кипра надеются возобновить въездной туризм в июле 2020 года. Правительство страны в настоящее время работает над протоколом, который будет регламентировать функционирование всей туристической отрасли.

Напомним, на Кипре с 4 мая начался первый из четырех этапов по ослаблению карантинных мер.

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