Бишкек, , 07:45 — REGNUM Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Киргизии увеличилось на 27 и достигло 1270, сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 910 человек. Количество пациентов, скончавшихся от осложнений при COVID-19, не изменилось и составляет 14. С начала вспышки в стране проведено более 85 тысяч исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов заявил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в республике власти вернут режим жесткого карантина.

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