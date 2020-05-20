Харбин, Китай, , 07:43 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Тем не менее, в регионе на лечении в госпитале остается еще один человек с бессимптомным случаем инфицирования. Всего 19 841 тесных контактов людей, заболевших COVID-19, был обследовано, из них 611 до сих пор находится под наблюдением медиков.

В больницах региона не осталось ни одного пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 после того, как последний пациента покинул госпиталь 16 мая.

Общее число местных заболевших в регионе достигло 559 человек и еще 386 «импортных» пациентов было выявлено. Отметим, что провинция является одной из самых проблемных по коронавирусу.