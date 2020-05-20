Томск, , 07:36 — REGNUM По состоянию на 20 мая на сайте госуслуг зарегистрировано 279 семей из Томской области, желающих вернуться домой. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Попросившие помощи для выезда из иностранных государств жители региона находятся в 54 странах мира. Больше всего томичей — 45 человек (27 семей) — находятся в Таиланде. Выехать из США и Казахстане хотят по 26 человек. В Армении находятся 25 томичей, в Киргизии и Таджикистане — по 21, в Турции — 12.

Всего с начала кампании по вывозу жителей России на родину в Томскую область вернулись 234 человека, в том числе 144 — из Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томскую область вернулись вахтовики из Якутии.

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