Эр-Рияд, , 07:35 — REGNUM Решение официально отменить телесные наказания за ряд преступлений принял Высший судебный совет Саудовской Аравии, 20 мая передает телеканал Al Arabiya.

Речь идет о нарушениях норм шариата. Теперь наказания плетьми заменят на тюремное заключение и штрафы. При этом в каждом отдельном случае решение будут приниматься самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля власти Саудовской Аравии решили удалить наказание в виде ударов плетьми из списка форм возмездия за правонарушения.

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