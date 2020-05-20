Берлин, , 07:21 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 797 за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество случаев достигло 176 007. Также за 19 мая в ФРГ скончались 83 человека от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Германии умерли 8090 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавирусной инфекции в Германии заразились SARS-CoV-2 более 20 тысяч медицинских работников. Из них 61 скончался.

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