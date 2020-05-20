Москва, , 07:15 — REGNUM Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале раскритиковал СМИ, которые выдёргивают его цитаты из контекста и сеют панику и фейки о коронавирусе:

«Вот смотрите, как преподнесли мои слова на вчерашнем прямом эфире на Ю-Туб канале: «официальный представитель» (!!!) сказал, что «ничего делать не надо» (!!!), все мы «все-равно все переболеем», а «кому положено умереть — помрут"(!!!). То есть «Мясников официально признал бессмысленность всех проводимых превентивных мероприятий и цинично сказал мириться со смертями и не бороться с ними». Что есть прямая ложь, при том, что все эти слова я действительно произносил.

Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, о их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня. О том, что не надо искать в каждом чихе коронавирус. Что антитела появляются в крови лишь через неделю-другую от начала симптомов, что тестирование из носоглотки очень зависит от того, как был произведен забор материала, и состоится может быть ложно-отрицательным. И что даже если ваше ОРЗ и вызвано коронавирусом, то этот факт не должен вызывать панику, ситуация такова, что мы все, так или иначе, им переболеем — это наш путь к достижению коллективного иммунитета, что в подавляющем числе случаев эта болезнь протекает легко или вовсе бессимптомно.

Что не надо дергаться и тратить силы и разрушать свою психику паникой («не надо ничего делать»), что мы все смертны по факту своего существования, что «все, кому положенно (Богом) умереть — умрут», — да от КОВИДа умирают, только на порядки меньше, чем от практически всех привычных нам заболеваний. Поэтому факт, что человек смертен, не должен омрачать дни нашей — увы — скоротечной жизни, и надо просто жить, радоваться этой жизни, а не омрачать её тревожными настроениями и сокращать её паникой».

Резюмируя сказанное, доктор Мясников отметил: «Те, кто меня слушает — все понимают правильно. Те, кто хочет заткнуть мне рот постоянной дискредитацией и передёргиванием моих слов, этого все-равно не добьются — у меня большой запас прочности! Будем жить и радоваться жизни, ни болезни, ни жизненные перипетии нам не могут в этом помешать!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 19 мая в 85 регионах России зарегистрировано 299 941 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении 76 130 человек.