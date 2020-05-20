Горно-Алтайск, , 06:53 — REGNUM На территории Республики Алтай установилась аномально жаркая погода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра, с 19 по 20 мая местами в регионе температура поднимется выше 30 °C.

В связи с этим спасатели предупреждают об опасности купания в Катуни, куда устремились местные жители в попытке спастись от жары. В МЧС напомнили, что это горная и бурная река, в которой купаться опасно, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

«Холодные алтайские реки не терпят алкоголя. Излишняя самоуверенность, беспечность и пренебрежение элементарными правилами безопасности неизбежно приводят к тому, что человек в состоянии алкогольного опьянения, попадая в холодную воду, не способен оценить опасность, быстро теряет контроль над ситуацией и тонет, не справившись с сильным течением», — отметили в МЧС.

Напомним, что и минувшая зима в Горном Алтае выдалась аномально тёплой. Как сообщало ИА REGNUM, в конце января температура на территории региона поднималась до +3°С. В результате уже зимой здесь отмечались случаи присасывания клещей, а некоторые птицы остались зимовать.

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