Кембридж, Великобритания, , 06:38 — REGNUM Кембриджский университет в Великобритании намерен отменить все очные лекции в новом учебном году из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на заявление вуза.

«Учитывая, что, вероятно, необходимость в социальном дистанцировании сохранится, университет решит, что очных лекций не будет в следующем академическом году», — говорится в заявлении.

Кембридж в настоящее время рассматривает возможность сохранить часть очных занятий, которые придется проводить в малых группах. При этом для студентов все лекции будут доступны в интернете. Однако если рекомендации британского правительства изменятся, Кембриджский университет сможет возобновить проведение очных занятий.

Как сообщало ИА REGNUM, к 19 мая количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Великобритании достигло 248 818. При этом с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончался 35 341 человек.

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