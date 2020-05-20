Нуакшот, , 06:09 — REGNUM В Мавритании количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 131 к 20 мая, сообщает пресс-служба мавританского минздрава.

Отмечается, что 50 новых случаев было выявлено лишь за прошедшие сутки. Всего за 19 мая в стране провели 170 тестов на выявление инфекции. При этом, как сообщает минздрав, Мавритания столкнулась с резким ростом количества зараженных новым коронавирусом.

Ранее, 17 мая, правительство Мавритании закрыло въезд и выезд из города Нуакшот, где находится очаг эпидемии. Отметим, что с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались четыре человека.