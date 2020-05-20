Лхаса, Китай, , 06:03 — REGNUM Столица Тибетского автономного района на юго-западе Китая город Лхаса постепенно возобновит работу всех храмов, за исключением храма Джоканг, уже с 20 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Открытие стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе и его столице в частности. После открытия все местные храмы тем не менее не будут пока проводить массовые религиозные мероприятия с участием буддистских верующих, сообщили в городской ассоциации буддистов.

Для входа в храм местные жители должны будут показать свои ID-карты (аналоги паспортов гражданина в других странах), в то время как верующие или туристы из других регионов должны будут показывать и ID-карты, и QR-коды здоровья. Они также должны носить лицевые маски и замерять температуру тела на входе.

Храм Джоканг, который в настоящее время закрыт на реставрацию и ремонт систем пожаротушения, безопасности и электроснабжения в рамках кампании по защите культурных реликвий, временно будет недоступен гостям.