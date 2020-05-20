Гуанчжоу, Китай, , 05:56 — REGNUM Провинция Гуандун на юге Китая возобновит работу детских садов и специальных образовательных учреждений со 2 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Местные детские сады и специальные образовательные учреждения, тем не мнее, должны пройти инспекционные проверки со стороны государства, дабы быть допущенными до возобновления приема воспитанников, сообщил заместитель директора провинциального департамента образования Ван Чуан.

После всех проверок, внешкольные занятия в специальных учреждениях также смогут быть возобновлены, если не будет выявлено тех или иных проблем в конкретных заведениях.

Напомним, что учащиеся выпускных классов начальных старших классов общеобразовательных школ провинции Гуандун возобновили очное обучение еще 27 апреля, в то время как все остальные школьники и начали возвращаться на учебу с 11 мая. Теперь очередь дошла и до прочих образовательных учреждений.