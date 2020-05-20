Гуйян, Китай, , 05:49 — REGNUM Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая сообщила об открытии всех кинотеатров и выставочных центров в регионе, которые не работали в течение нескольких месяцев из-за эпидемии нового коронавируса, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Посетители кинотеатров должны бронировать билеты через интернет, а также замерять температуру тела на входе, садить поодаль друг от друга, а также носить лицевые маски на время нахождения в помещении. Кроме того, кинотеатрам позволено заполнять кинозалы лишь на 50% от общей из вместимости в целях профилактики инфекции.

Необходимые встречи и выставки также могут теперь проводиться в Гуйчжоу после того, как власти ослабили противоэпидемиологические меры. При этом, число участников мероприятий будет жестко ограничено до менее, чем половины от обычного.

Общественные места могут быть открыты только с соблюдением жестких мер безопасности во избежание массовых собраний людей и только с обеспечением рутинных мер дезинфекции. В регионе нет ни одного заболевшего COVID-19 на сегодняшний день, как нет и ни одного случая бессимптомного течения инфекции или случаев подозрения на инфицирование.