Каракас, , 05:44 — REGNUM В городах Венесуэлы, расположенных у границы с Бразилией и Колумбией, вводится комендантский час в связи с ростом зараженных коронавирусом нового типа, заявил министр информации Боливарианской республики Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

По его словам, за последние сутки в Венесуэле выявили 131 случай заражения коронавирусом нового типа. При этом 110 из них заразились инфекцией за границей. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 749.

Отмечается, что зачастую коронавирус выявляют у мигрантов, которые уехали из Венесуэлы в Колумбию, Эквадор или Перу из-за экономического кризиса. Теперь всем, въезжающим на венесуэльскую территорию необходимо будет соблюдать двухнедельный карантин.