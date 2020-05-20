Пекин, , 05:41 — REGNUM Министерство транспорта Китая сообщило об увеличении эффективности автодорожного транспорта после упразднения всех контрольно-пропускных пунктов на автомагистралях на границе всех провинций в конце прошлого года с целью борьбы с дорожными заторами, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Количество пробок длиной более полукилометра на въездах на автомагистрали сократилось на 16,68% в годовом исчислении, а длиной более километра стало меньше на 13,92%, что служит явным свидетельством эффективности принятых мер, сообщил представитель министерства Ли Сяопэн во время пресс-конференции в Пекине.

Так, 31 декабря 2019 года Китай демонтировал 487 пропускных пунктов для оплаты проезда на всех границах между провинциями, оснастив эти самые границы системой безостановочного сбора средств за проезд.

Количество автомобилей, оснащенных новой системой, достигло 64,09% от общего числа транспортных средство Китая, что на 21,98 процентных пунктов больше, чем годом ранее. За время борьбы с эпидемией нового коронавируса в стране власти решили отказаться от сбора платы за проезд между регионами. Новый режим проезда начал действовать с 17 февраля и до конца борьбы с эпидемией.

Свыше 159 млрд юаней (около $22,4 млрд) денежных средств оплаты за проезд не было собрано в период с 17 февраля по 5 мая. Министерство планирует и дальше снижать стоимость логистики в стране. В этом году перевозчики по всей стране должны будут совокупно заплатить плату за проезд на 130 млрд юаней меньше.