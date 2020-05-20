Ухань, Китай, , 05:20 — REGNUM В провинции Хубэй центральной части Китая не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Хубэйской комиссии здравоохранения, еще семь человек с диагнозом COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в медицинских учреждениях региона. Из них один остается в тяжелом и еще один — в критическом состоянии. Всего пятнадцать бессимптомных случаев заражения выявлено в регионе.

Отметим, что провинция Хубэй ранее являлась эпицентром эпидемии нового коронавируса на материковой части Китая. Она также остается наиболее пострадавшей из всех провинций Китая от эпидемии этой опасной болезни.

В последнее время в Китае наметился новый очаг инфекции — провинции Цзилинь на северо-востоке страны, где выявлены кластерные случаи инфицирования COVID-19. В регионе введены чрезвычайные меры для населенного пункта Шулань.