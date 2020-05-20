Гонконг, Китай, , 05:07 — REGNUM Власти Китая отчитались об актуальной ситуации с эпидемией COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 20 мая агентство Синьуха.

В специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено всего 1055 случаев заболеваний COVID-19 за все время эпидемии, включая четверых погибших и 1025 выздоровевших, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В САР Макао подтверждено всего 45 случаев заболевания, все заболевшие выздоровели, в то время как на Тайване выявлено 440 случаев заболеваний, включая семерых погибших и 401 выздоровевшего.

Отметим, что на материковой части Китая за все время эпидемии было выявлено 82 965 случаев COVID-19, из которых 4634 оказались смертельными. Из больниц выписано 78 244 человека и еще 87 остаются на лечении в госпиталях страны.