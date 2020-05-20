Мехико, , 04:52 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки зафиксировали 334 летальных случая от болезней, связанных с коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные мексиканского минздрава.

Таким образом число жертв осложнений COVID-19 в Мексике достигло 5666 человек. Также за прошедшие сутки выявили 2713 случаев заражения SARS-CoV-2. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 54 346.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая глава минздрава Мексики Хорхе Алкосер заявил о положительном эффекте от лечения коронавирусной инфекции препаратом ремдисивир. Однако пока лекарство тестировалось на ограниченной группе, поэтому препарату нужны дополнительные клинические испытания.

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