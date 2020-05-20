Пекин, , 04:45 — REGNUM Еще трое переболевших COVID-19 пациента были выписаны из госпиталей Китая по выздоровлению за прошедшие сутки, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число выписанных из больниц человек, переболевших опасной инфекцией в стране за все время эпидемии, достигло 78 244. При этом, общее число заболевших COVID-19 в Китае достигло 82 965 человек. Из них 4634 человека скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае было выявлено пять новых случаев COVID-19, из которых один является «импортным», то выявленным у прибывшего в страну из-за рубежа пациента, остальные — локальные.

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