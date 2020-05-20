Пекин, , 04:38 — REGNUM В Китае выявлен один новый «импортный» случай COVID-19, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения, данный случай пришелся на автономный района Внутренняя Монголия на севере Китая. Болезнь подтверждена у одного из приехавших в регион из-за рубежа. Также стало известно о двух новых «импортных» случаях подозрения на инфицирование в стране.

Все они наблюдаются у приехавших из-за рубежа в Шанхай. Из общего числа «импортных» пациентов, коих насчитывается 1708 человек, 1662 уже выписаны из больниц страны по выздоровлению, еще 46 продолжают получать медицинскую помощь. Из них двое — в тяжелом состоянии. Смертей нет.