Пекин, , 04:34 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено пять новых случаев COVID-19, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, лишь один является привнесенным из-за рубежа. Он пришелся на Внутреннюю Монголию на севере страны. Оставшиеся четыре — являются локальными и выявлены в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки в Поднебесной выявлено не было. Отметим также, что провинции Цзилинь может стать новым эпицентром эпидемии COVID-19 в связи с тем, что там наблюдается кластерное заражения вирусом.