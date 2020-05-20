Пекин, , 03:52 — REGNUM Китайские власти в области общественной безопасности рассмотрели все 557 предложений и замечаний, собранных за предыдущие ежегодные сессии национального законодательного и политического консультационного органов в марте 2019 года, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

По информации Министерства общественной безопасности КНР, предложения и замечания были либо выдвинуты депутатами Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР, либо членами Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК).

После получения предложений и замечаний подразделения и службы при министерстве были мобилизованы на поиск решений в тесном контакте с законодателями и политическими советниками. Тематика вопросов варьировалась от общественной безопасности до дорожного движения и кибербезопасности.

Например, во время решения проблем необоснованных ограничений скорости на некоторых дорога, более 10 тыс. дорожных знаков было заменено или улучшено. Кроме того, 10 новых мер удобства для автомобильного транспорта было запущено, что принесло пользу 13 млн человек, сообщили в министерстве.