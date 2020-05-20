История вопроса

По данным Минпросвещения, количество сирот в России последние годы неуклонно сокращается. Если в 2006 году в банке данных числилось 120 тысяч детей-сирот, то к 2018 году их число сократилось до 47,8 тыс. Вместе с тем, всего в детских домах в 2006 году содержалось более 600 тысяч детей. В 2018 году от 40 до 70% детей в детских домах не учитывались в статистике сиротства, поскольку их родители не были лишены родительских прав. В частности, по причине временных трудностей родители имеют право отдать своего ребёнка в детдом на полгода - а затем продлевать это заявление.