Ашхабад, 20 мая 2020, 03:38 — REGNUM Для воспитанников Ашхабадского дворца детей-сирот организовали праздник, во время которого им вручили сладкие подарки от имени президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Подарки детям привезли вице-спикер туркменского парламента Касымгулы Бабаев, председатель «Демократической партии Туркмении» Ата Сердаров и руководитель молодежной организации имени Махтумкули Язберды Овезбердыев.
Воспитанники дворца детей-сирот поблагодарили туркменского лидера за подарки, заботу и отеческое внимание.
Торжество завершилось праздничным концертом, подготовленным детскими творческими коллективами.