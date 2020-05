Вашингтон, , 03:29 — REGNUM В сеть «утекла» информация о новой игре франшизы Call of Duty. Об этом 20 мая сообщил портал Comicbook.

Известный инсайдер Okami, считающийся одним из самых надежных источников информации о Call of Duty, сообщил, что игра будет называться Call of Duty: Black Ops Cold War. Он добавил, что её релиз запланирован на конце 2020 года. Игра выйдет на платформах PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и ПК. Okami также подтвердил информацию других инсайдеров, что действие игры будет происходить во времена войны во Вьетнаме.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что через два месяца после релиза многопользовательского шутера (игра, в которой упор сделан на огнестрельно оружие) Call of Duty: Warzone игроки смогли получить доступ к убежищу, где находилось «легендарное» снаряжение.

