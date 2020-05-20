Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Главный сценарист «Ведьмак 3: Дикая Охота» Якуб Шамалек рассказал, что разработчики хотели добавить в игру сцену, в которой Цири пришлось бы заниматься фигурным катанием. Об этом 20 мая сообщил журнал PC Gamer.

Шамалек сказал, что его вдохновила сцена из книги «Башня ласточки», однако когда создатели игры захотели её добавить, в какой-то момент они поняли, что она является слишком сложной для реализации.

«У нас была запланирована последовательность, в которой Цири сражается с врагами на замерзшем озере во время катания на коньках», — сказал Шамалек, добавив, что в итоге ничего не получилось: разработчики не могли записать анимацию, поскольку актёрам в этом случае пришлось бы выполнять очень сложные движения.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели «Ведьмака» неожиданно выпустили в Steam карточную игры «ГВИНТ» из «Ведьмака 3». Ранее её можно было купить только в магазине GOG, принадлежащем компании CD Projekt.

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