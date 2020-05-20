Сана, , 02:45 — REGNUM В Йемене число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 37 за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом общее количество инфицированных SARS-CoV-2 в Йемене достигло 167. Отмечается, что учитываются лишь случаи заболевания в провинциях, контролируемых официальными властями страны. О случаях заражения на территориях, подконтрольных хуситам, йеменский минздрав не сообщает.

Также за прошедшие сутки в Йемене скончались три человека от осложнений COVID-19. Общее число жертв болезней, вызванных SARS-CoV-2 в стране достигло 28.