Бразилиа, , 02:33 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 17 408 и достигло 271 628, сообщается на странице бразильского министерства здравоохранения в Twitter.

Также выросло и количество смертей от COVID-19 — 1179 за сутки. Всего в стране зарегистрировано 17 971 летальных исходов при данном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, США рассматривают возможность закрытия своих границ для жителей Бразилии из-за пандемии коронавируса.

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