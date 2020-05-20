Мехико, , 02:28 — REGNUM Препарат ремдисивир показал положительный эффект при попытке лечения коронавирусной инфекции заявил глава минздрава Мексики Хорхе Алкосер на пресс-конференции.

«У пациентов сократилась на 20−25% длительность госпитализации», — заявил он.

По его словам, благодаря ремдисивиру удалось сократить срок пребывания пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких. При этом Алкосер подчеркнул, что клинические испытания препарата необходимо продолжать.

Отмечается, что тестировать препарат начали с 1 мая 2020 года в Мексике на семи пациентах. Позднее число участников программы расширили.