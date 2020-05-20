Багдад, , 01:50 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 57 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

Среди новых пациентов 51 — жители Багдада. Еще четыре заражения было выявлено в Басре. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ираке достигло 3611. От осложнений COVID-19 в стране скончался 131 человек.

При этом парламентский комитет Ирака получил указания осуществлять оперативный мониторинг ситуации с коронавирусной инфекции в стране. Отмечается, что за прошедшие дни в Ираке зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19.