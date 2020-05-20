Тирасполь, , 01:36 — REGNUM Еще один пациент с заболеванием COVID-19 скончался в Приднестровье, 19 мая сообщает оперативный штаб республики по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Всего в Приднестровье выявлено 34 летальных исхода при данной болезни. Кроме того, число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 11 и составило 817. Из них 397 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно, что среди пациентов сихоневрологического дома-интерната в городе Бендеры в Приднестровской Молдавской Республике было выявлено 15 случаев инфицирования коронавирусом.

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