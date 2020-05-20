Лас-Вегас, США, , 01:38 — REGNUM В Лас-Вегасе, штат Невада, с 1 июня возобновляет работу отель-казино Venetian. Об этом 19 мая сообщается на сайте гостиницы.

Администрация курорта Venetian, который был вынужден 19 марта из-за угрозы нового коронавируса закрыть все три отеля комплекса — Venetian, The Palazzo и Venezia — объявляет о поэтапном открытии курорта. Первым с 1 июня гостей начнёт принимать отель Venetian.

«После открытия наши гости могут рассчитывать на удобства роскошного курорта в Лас-Вегасе, включая: казино с полным спектром услуг, более десятка ресторанов, наш полностью отремонтированный венецианский бассейн и несколько торговых точек», — говорится в сообщении.

Также администрация заведения подробно перечислила меры безопасности, предпринятые в отеле в связи с угрозой коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор штата Невада Стив Сисолак в конце апреля заявил, что игорные заведения американского Лас-Вегаса откроются еще не скоро в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

14 мая Совет по контролю за азартными играми Невады объявил, что отели-казино Лас-Вегаса могут возобновлять работу уже в рамках первого этапа плана постепенной отмены в штате эпидемиологических ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор штата Невада заявил о нескором открытии казино Лас-Вегаса