Иерусалим, , 00:34 — REGNUM Решение открыть с 20 мая синагоги и мечети в Израиле приняли израильские власти, сообщается на сайте правительства государства.

Отмечается, что богослужения в них будут проводиться с соблюдением ряда условий — разрешено собираться группами не более 50 человек, которые должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая власти Израиля отменили обязательное ношение защитных масок в школах и на улицах из-за жары.

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