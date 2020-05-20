Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Возможность введения запрета на въезд в страну из Бразилии рассматривают власти США. Об этом 19 мая заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Как пояснил американский лидер, возможность запрета на въезд в США приезжающих из Бразилии рассматривается в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в этой латиноамериканской стране.

В настоящее время Бразилия стала третьей страной мира по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, согласно данным университета Джона Хопкинса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом составило более 255 тысяч случаев.

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