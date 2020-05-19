Кейптаун, , 23:58 — REGNUM Власти провинции Гаутенг в ЮАР заявили, что за время карантина вандалами были атакованы 1577 школ в регионе, 19 мая сообщает портал All Africa.

Сообщается, что часть школ была разграблена нападавшими. Полиция штата уже заявила о создании специальной группы для расследования нападений на школы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня школы ЮАР постепенно начнут возобновлять работу в связи с ослаблением карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

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