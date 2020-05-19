Гонконг, Китай, , 23:56 — REGNUM Гонконгская компания Zotac представила новую версию своего «VR-рюкзака» (компьютера, надеваемого на спину) для виртуальной реальности VR Go. Об этом 19 мая сообщил журнал PC Gamer.

VR Go 3.0 получил процессор Intel Core i7−9750H, видеокарту GeForce RTX 2070, 16 гигабайт оперативной памяти DDR4 и накопитель M.2 SSD объёмом 240 гигабайт. В компании заявили, что по сравнению с предыдущей моделью новая обеспечит 20%-й прирост производительности.

https://twitter.com/ZOTAC/status/1262830065630527488

Вторая версия VR Go была оборудована процессором Intel Core i7−8700T и видеокартой GeForce GTX 1070 GPU. Устройство представляет собой компактный ПК, выполненый в форме рюкзака, который можно надеть на спину. Он позволяет геймерам меньше зависеть от кабелей VR-устройств, без покупки дорогостоящего беспроводного оборудования.

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