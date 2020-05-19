Прага, , 23:55 — REGNUM Министерство обороны Чехии не может передать России памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, так как он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству страны, сообщается в тексте ответа чешского министра обороны Лубомира Метнара на письмо главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Текст письма опубликован пресс-службой военного ведомства.

«Памятник не является имуществом министерства обороны и не находится на территории ведомства. В то же время, по правовым нормам, его нельзя относить к категории военных захоронений. Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а минобороны… не может вторгаться в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче РФ», — написал министр обороны Чехии Метнар.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, войска которого освободили Прагу от нацистов весной 1945 года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 апреля обратился к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой как можно скорее передать памятник маршалу Коневу российской стороне.

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