Додома, , 23:51 — REGNUM Власти Танзании отменили обязательный карантин для прибывающих в страну, 19 мая передает BBC.

Согласно официальному заявлению, туристам достаточно будет самостоятельно «заполнить форму наблюдения на борту и представить ее медикам в пункте прибытия». Туристов без симптомов ОРВИ никак изолировать не будут.

Ранее правительство Танзании уже приняло постановление о возобновлении международных авиаперевозок. Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19.

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