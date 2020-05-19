Париж, , 23:06 — REGNUM Дело, возбуждённое против режиссера Абделатифа Кешиша по обвинению в сексуальных домогательствах, закрыто, сообщает 19 мая Agence France-Presse.

Уточняется, что французская прокуратура закрыла дело за отсутствием оснований к обвинению.

Напомним, Кешиша обвинила в домогательствах актриса, оставшаяся для общественности анонимом. Как она утверждала, режиссёр два года назад домогался её на совместном ужине.

Режиссёр отверг эти обвинения.

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