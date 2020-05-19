Каир, , 22:54 — REGNUM В Египте за последние сутки выявлено 720 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала эпидемии в стране. Об этом сообщило 19 мая министерство здравоохранения страны.

Всего, согласно последним данным, в Египте выявлено уже 13 484 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки на территории страны скончались 14 пациентов с COVID-19, общее число умерших от заболевания возросло до 659 человек.

Излечились и были выписаны из больниц 3742 человека, в том числе 302 — за последние сутки.