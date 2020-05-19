Габороне, , 22:54 — REGNUM Не менее 12 слонов погибли от неизвестных причин в Ботсване, власти африканской страны расследуют происшествие, 19 мая сообщает Agence France-Presse.

По сообщению Министерства туризма Ботсваны, обнаруженные в дельте Окаванго 12 мертвых слонов не являются жертвами браконьеров. У животных остались на месте бивни, туши таже не тронуты.

Популяция слонов в Ботсване является самой большой на африканском континенте. В октябре 2019 года в стране уже фиксировали массовую гибель слонов от неустановленного заболевания — тогда погибли около сотни животных.

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