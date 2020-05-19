Ташкент, , 21:40 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в Узбекистане на 53 и достигло 2855 человек, сообщает 19 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны в своём Telegram-канале.

При этом ведомство сообщает о 2338 пациентах, признанных выздоровевшими.

Уточняется, что большинство случаев заражения выявлено у граждан страны, вернувшихся из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, продлены до 1 июня.

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