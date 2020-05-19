Париж, , 21:38 — REGNUM В больницах Франции за последние сутки скончались 125 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило 19 мая министерство здравоохранения страны.

Согласно последним данным, всего на территории страны подтверждено 28 022 случаев летального исхода больных COVID-19. В том числе 17,7 тысячи человек скончались в больницах, 10,3 тысячи — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях

Сообщается также, что за сутки на территории Франции зафиксировано 524 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 143 427 человек.