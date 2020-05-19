Индианаполис, США, , 21:33 — REGNUM Организаторы фестиваля игр Gen Con объявили, что они решили не проводить его в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Об этом 19 мая сообщило издание The Indianapolis Star.

Gen Con 2020 должен был пройти в период с 30 июля по 2 августа 2020 года. В публикации на официальном сайте фестиваля его директор Питер Адкисон написал, что в сложившейся организаторы не могут рисковать здоровьем тысяч гостей мероприятия. При этом он сообщил, что Gen Con пройдёт в онлайн-формате с 5 по 8 августа 2020 года.

Gen Con ежегодно проходит в Индианаполисе (штат Индиана, США) с 1968 года. Этот фестиваль посвящён настольным ролевым играм, варгеймам, стратегическим играм, коллекционным карточным играм и ролевым играм живого действия.

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