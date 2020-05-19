Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Создатель игр популярной серии God of War Кори Барлог дал понять, что он хотел бы заняться проектом ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Silent Hill. Об этом 19 мая сообщил портал Screen Rant.

Геймдизайнер ответил на публикацию Twitter-страницы Game Spot, в которой автор сросил пользователей, ремастер какой игры для оригинальной PlayStation они хотели бы видеть. В списке присутствовали Metal Gear Solid, Silent Hill, Twisted Metal и Xenogears.

«Silent Hill. И позвольте мне сделать его», — написал Барлог на своей странице.

https://twitter.com/GameSpot/status/1261404814694658048

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony может работать над перезагрузкой Silent Hill. Согласно информации, предоставленной инсайдерами, в ближайшее время компания может анонсировать этот проект.

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