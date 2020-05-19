Лондон, 19 мая 2020, 19:57 — REGNUM В Великобритании за последние сутки скончались 545 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило 19 мая министерство здравоохранения страны.
Как уточняется, общее число подтверждённых случаев летального исхода больных COVID-19 в стране возросло до 35 341.
Сообщается также, что за сутки в Великобритании зафиксировано 2412 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 248 818 человек.
Напомним, днем ранее в Великобритании было выявлено 2684 новых случая заболевания, скончались 160 пациентов с коронавирусом.