Лондон, , 19:57 — REGNUM В Великобритании за последние сутки скончались 545 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило 19 мая министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число подтверждённых случаев летального исхода больных COVID-19 в стране возросло до 35 341.

Сообщается также, что за сутки в Великобритании зафиксировано 2412 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 248 818 человек.

Напомним, днем ранее в Великобритании было выявлено 2684 новых случая заболевания, скончались 160 пациентов с коронавирусом.