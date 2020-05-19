Анкара, , 19:35 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлено 1022 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 28 пациентов с COVID-19. Об этом 19 мая сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

Всего, согласно последним данным, на территории Турции выявлено 151 615 инфицированных коронавирусом, скончались 4199 человек. Излечились и были выписаны из больниц 112 895 пациентов, в том числе 1318 — за последние сутки.

Последние суточные показатели прироста выявленных инфицированных и умерших в Турции стали самыми низкими за период с конца марта.