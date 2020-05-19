Москва, , 18:44 — REGNUM По состоянию на 19 мая в Москве около 18 тысяч жителей болеют COVID-19 в тяжёлой форме. Об этом 19 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Комментируя возможность снятия ограничений мэр Москвы отметил, что в этом вопросе надо действовать крайне осторожно.

«У нас в больницах лежит около 18 тысяч людей [с коронавирусом], тяжело болеющих. Надо двигаться осторожно, чтобы не создать обратную волну, чтобы не принять безответственные решения, чтобы не пришлось закрывать все отрасли», — сказал Собянин.

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