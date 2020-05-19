Москва, , 18:37 — REGNUM Скрининговые исследования на наличие антител к коронавирусу среди жителей Москвы помогут определить динамику распространения инфекции. Об этом 19 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«У нас целый набор инструментов, чтобы как можно больше людей с коронавирусом выявить, чтобы оказать им своевременную помощь или изолировать», — сказал Собянин.

По его словам, Россия вышла на второе место в мире по числу выявленных лиц с коронавирусом именно из-за массового тестирования.

«Поэтому и смертность ниже — мы своевременно оказываем медицинскую помощь. Скрининговые исследования — серьезное дополнение к имеющимся механизмам. Они позволяют не только выявлять болеющих, но и людей, которые переболели коронавирусом, и ты видишь всю поляну, видишь количество переболевших людей, понимаешь динамику развития», — заявил Собянин.

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