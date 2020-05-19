Челябинск, , 18:03 — REGNUM В лесу возле Челябинска найдены десятки машин Toyota Camry. Об этом пишут местные СМИ.

По данным 74.ru, о находке сообщили местные жители недалеко от озера Смолино. Они же сняли их на видео и фото. По словам источников издания, стоят там они уже примерно полгода, причём под открытым небом. По данным издания, машины были куплены в 2019 году. Всего приобрели 56 автомашин на общую сумму около 120 млн рублей.

В правительстве Челябинской области изданию пояснили, что они были закуплены для обеспечения мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС, запланированных на лето 2020 года.

Что касается нахождения машин возле озера, то эта территория принадлежит управлению делами регионального правительства. И пребывание автомобилей там вызвано возможностью охраняемой стоянки. То есть машины не брошены, они будут использоваться по назначению.